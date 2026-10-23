آتش اقدامات ناامن کننده ترامپ، قیمت نفت برنت رو به بیش از ۱۱۷ دلار رسونده، در حالی که پیش از آغاز جنگ، قیمت اون حدود ۷۱ دلار بود. یعنی ترامپ با جنگ غیرقانونی که علیه ایران راه انداخته تاحالا ۶۰ درصد قیمت نفت رو برای دنیا و کشورش بالا برده.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در جمعه ۱ آبان به شرح زیر است:

سلام به ایرانی ها، به وطن دوستانی که ۲۳۷ شب ایستاده در خیابان میدان داری کرده‌اند. با مقدمه تحلیلی خبر بیست و یک همراه شما هستیم، در نخستین روز آبان ۱۴۰۵

جنگی که پرحاشیه‌ترین تروریست دنیا در سال‌های اخیر، با وعده تغییر معادلات منطقه، علیه ایران براه انداخت. حالا، با گذشت ۸ ماه از آغاز اون، پرسش‌های بی پاسخی رو پیش روی صاحب نظران آمریکایی قرار داده: اینکه جنگ قرار بود چه مشکلی رو از آمریکا حل کنه؟ و حالا خودش چه مشکلاتی رو برای آمریکا به وجود آورده؟

تنگه هرمز، شاهراه حیاتی انرژی جهان، امروز یکی از همان مشکلاته. جائیکه آتش اقدامات ناامن کننده ترامپ، دامن نفتکش‌ها رو گرفته و قیمت نفت برنت رو به بیش از ۱۱۷ دلار هم رسونده، در حالی که پیش از آغاز جنگ، قیمت اون حدود ۷۱ دلار بود. یعنی ترامپ با جنگ غیرقانونی که علیه ایران راه انداخته تاحالا ۶۰ درصد قیمت نفت رو برای دنیا و کشورش بالا برده. افزایش قیمتی که آثارش رو میشه این روز‌ها در هزینه سوخت، حمل ونقل و زندگی روزمره مردم در کشور‌های مختلف دنیا مشاهده کرد. با این حال، ترامپ کذاب در اظهاراتی تازه مدعی شده که عبور نفت از تنگه هرمز حتی از قبل جنگ هم بیشتره و ایران با انتشار خبر‌های جعلی از حادثه برای کشتیها، به دنبال افزایش قیمت نفت، در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست!

حالا سوال اینجاست: اگه بازار نفت آرومه و عبور محموله‌های سوخت افزایش یافته، چرا حرکت قیمت‌های جهانی همچنان رو به بالاست؟ و اگه جنگ تونسته امنیت مسیر‌های انرژی رو تضمین کنه، چرا نگرانی از گسترش بحران همچنان بر بازار، سایه انداخته؟ پاسخ این پرسش‌ها رو قطعا نمیشه فقط در اظهار نظر‌های سیاسی پیدا کرد و باید واقعیت میدون رو دید. مثل: وضع کشتیرانی، قیمت‌ها و هزینه‌هایی که این جنگ بر اقتصاد جهان، تحمیل کرده و در داخل آمریکا، انتقاد‌ها از سیاست‌های ترامپ رو افزایش داده. مثل «الیزابت وارِن» سناتور دموکرات که از بی تدبیری ترامپ و هزینه بیش از ۴۲ میلیارد دلاری جنگ افروزی اون شاکی شده، یا «کریس مورفی» که دولت ترامپ رو به نداشتن برنامه‌ای عملی برای حفاظت از نیرو‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا متهم کرده.

نظرسنجی آسوشیتدپرس و مرکز نورک هم نشون میده حدود ۷۰ درصد رأی دهنده‌های آمریکایی میخوان کنگره بر پایان جنگ با ایران تمرکز کنه. در میدان هم انتشار تصاویر جدید از خسارت به برخی مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، بار دیگر آسیب پذیری این تأسیسات را آشکارتر کرده. هشدار تازه دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر رضایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن مراکز داده، تأسیسات هوش مصنوعی و کابل‌های ارتباطی زیردریایی در صورت از سرگیری حملات آمریکا هم نشون میده تهران نه تنها از گسترش دامنه پاسخ هراسی نداره، که براش برنامه ریزی هم کرده. در واقع پیام ایران روشنه: پاسخ به حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، دیگه در همون میدون و با همان قواعد نخواهد بود. حالا ترامپ هر چه قدر دلش میخواد، میتونه از پیروزی سخن بگه؛ اما قیمت نفت، هزینه‌های جنگ، انتقاد سناتور‌ها و خواست بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا برای پایان به درگیری، نشون میده، پیروزی به حرف نیست و واقیعت چیزه دیگه ایه.

نویسنده: سید محسن حسینی