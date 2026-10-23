حادثه رانندگی در محور ارتباطی اهواز ـ خرمشهر ۲ کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از وقوع یک تصادف مرگبار بین دو دستگاه خودروی سانتافه و پراید در محور اهواز_خرمشهر خبر داد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: این حادثه ساعت ۱۷:۵۷ امروز جمعه، اول آبان‌ماه، در کیلومتر ۵۰ محور اهواز_خرمشهر رخ داد که متأسفانه در پی آن، یک زن ۵۷ ساله و یک مرد ۵۹ ساله جان باختند.

او ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۴۰ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.