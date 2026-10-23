وزیر امور خارجه در پیامی به اشاره به سفر اخیر همتای روسی خود به تهران و رایزنی‌های دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت: این گفت‌و‌گو‌ها هفته آینده با حضور رؤسای جمهور دو کشور در مسکو استمرار خواهد یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در فضای مجازی درخصوص سفر لاوروف به تهران نوشت:

" در هفته اخیر میزبان آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه بودم. به تفصیل درخصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه و مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردیم.

توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، اجرای توافق های مشترک و تقویت مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه، از محور‌های این گفت‌و‌گو بود. همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها برای صیانت از منافع مشترک و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کردیم. هفته آینده این گفت‌و‌گو‌ها و رایزنی‌ها، با حضور روسای جمهور دو کشور در مسکو استمرار خواهد یافت."