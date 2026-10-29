دلتنگ قاصدک‌ها عنوان نمایشی است که در تجمع شبانه شهرستان بویین میاندشت اجرا شده ، نمایشی که جنایت آمریکا در میناب را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زهره خلیلی کارگردان این نمایشنامه گفت: هدف از این نمایش به تصویر کشیدن گوشه‌ای از جنایت آمریکا در میناب است که ۱۶۸ دانش آموز بی گناه مدرسه شجره طیبه را به شهادت رساند و یک ایران را برای همیشه دغدار کرد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش با پشتیبانی شبکه بهداشت ودرمان اجرا شد افزود:این نمایشنامه درکمتر از ۲۰ روز تمرین و با کمترین امکانات آماده شد و برای اجرای آن حدود ۵۰ نفر در قالب بازیگر وعوامل پشت صحنه همکاری داشتند.