به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر موسی‌ الرضا کفاش گفت: همچنین در اصلاح آیین‌نامه مذکور که مراحل بررسی و ابلاغ خود را طی می‌کند، استفاده از رایانه یا تبلت دانش‌آموزی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان ابزار آموزشی مجاز است.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره آوردن تلفن همراه به مدرسه، به همراه داشتن آن در محیط مدرسه یا قرار دادن آن در محل نگهداری، زمان و محوطه مجاز استفاده از آن و تعیین تنبیهات مربوط به تخطی از مقررات، برعهده شورای مدرسه است.

کفاش تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای فعالیت‌های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی نیز با نظر معلم مربوط، برای زمان مشخص و محدود مجاز است.

او درباره ضوابط نصب دوربین‌های مداربسته در مدارس نیز گفت: بر اساس ماده ۱۲۴ آیین‌نامه اجرایی، نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های مداربسته در محیط‌های عمومی مدرسه، مانند حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و دیگر فضاهای مشابه، با حفظ حریم کارکنان و دانش‌آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و تجهیزات مدرسه بلامانع است.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در مدارسی که با مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه هستند، مدیر مدرسه می‌تواند با تأیید شورای مدرسه، دوربین‌های نظارتی را به‌صورت موقت در کلاس درس نصب کند و پس از رفع مشکل، آن‌ها را جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، ضوابط استفاده از تلفن همراه و نصب دوربین‌های مداربسته در مدارس را تشریح کرد.

دکتر موسی‌ الرضا کفاش گفت: در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس، استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرایند آموزش و یادگیری، با تأیید شورای مدرسه بلامانع است.

او افزود: همچنین در اصلاح آیین‌نامه مذکور که مراحل بررسی و ابلاغ خود را طی می‌کند، استفاده از رایانه یا تبلت دانش‌آموزی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان ابزار آموزشی مجاز است.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره آوردن تلفن همراه به مدرسه، به همراه داشتن آن در محیط مدرسه یا قرار دادن آن در محل نگهداری، زمان و محوطه مجاز استفاده از آن و تعیین تنبیهات مربوط به تخطی از مقررات، برعهده شورای مدرسه است.

کفاش تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای فعالیت‌های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی نیز با نظر معلم مربوط، برای زمان مشخص و محدود مجاز است.

او درباره ضوابط نصب دوربین‌های مداربسته در مدارس نیز گفت: بر اساس ماده ۱۲۴ آیین‌نامه اجرایی، نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های مداربسته در محیط‌های عمومی مدرسه، مانند حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و دیگر فضاهای مشابه، با حفظ حریم کارکنان و دانش‌آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و تجهیزات مدرسه بلامانع است.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در مدارسی که با مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه هستند، مدیر مدرسه می‌تواند با تأیید شورای مدرسه، دوربین‌های نظارتی را به‌صورت موقت در کلاس درس نصب کند و پس از رفع مشکل، آن‌ها را جمع‌آوری کند.