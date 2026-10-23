تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دیدار فینال پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی «آیچی-ناگویا ۲۰۲۶»، با حضور دو بانوی گیلانی پس از شکست مقابل تیم چین، به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ملی‌پوشان ایران در دیدار فینال امروز با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم چین شکست خوردند و مدال نقره این دوره از بازی‌ها را از آن خود کردند.

مهری فلاحی لیبرو لنگرودی و سپیده جمالدوست بازیکن املشی در جمع ملی پوشان حضور داشتند که با عملکرد خود در سطح آسیا، برای گیلان و ایران افتخارآفرینی کردند.