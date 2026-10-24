اعضای باشگاه فولادمبارکه سپاهان همراه با قهرمانان و ورزشکاران این باشگاه با حضور در گلستان شهدای اصفهان، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ورزشکاران و قهرمانانی که خوب میدانند سربلندی امروز وطن و کسب موفقیت‌ها در همه حوزه‌ها همچون ورزش مرهون خون شهدایی که از جانشان گذشتند تا ما بزرگی خودمان را به دنیا نشان دهیم و ثابت کنیم.

در حال حاضر باشگاه فولادمبارکه سپاهان با داشتن بیش از ۳ هزار ورزشکار حرفه و فعال در بیش از ۲۰ رشته ورزشی بزرگترین باشگاه ورزشی در ایران و آسیا محسوب می‌شود.