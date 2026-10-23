به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداو سیما، سعید اخباری در نشست خبری بعد از دیدار تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و استقلال که به تساوی یک -یک انجامید، اظهار داشت: به مردم عزیز یزد که امروز به ورزشگاه آمدند و تیم‌شان را جانانه تشویق کردند، خسته نباشید می‌گویم. ما امروز شرمنده آنها شدیم که نتوانستیم قولی را که داده بودیم، محقق کنیم. فکر می‌کنم امروز هم یکی از همان استثنا‌هایی رقم خورد که همیشه برای چادرملو و استان ما به وجود می‌آید.

وی با انتقاد از رد شدن پنالتی منجر به گل دیگو تورس تصریح کرد: باید بررسی کنیم و ببینیم در چند دهه اخیر، چند مرتبه پیش آمده است که یک ضربه پنالتی وارد دروازه شده باشد و بعد از آن، گل را مردود کنند. کاری به بحث قانونی آن ندارم، اما می‌خواهم بگویم چنین تصمیمی از نظر روانی چه تأثیری روی تیمم گذاشته است. امروز می‌توانستیم برنده باشیم و شرایط بردن را هم داشتیم، اما بازی برده را با تساوی عوض کردیم و ۲ امتیاز را مقابل تیم خوب استقلال از دست دادیم.

سرمربی چادرملو درباره گلی که استقلال در نیمه اول به ثمر رساند، عنوان کرد: در لحظه‌ای که گل دریافت کردیم، سعید محمدی‌فرد از ناحیه زانو مصدوم شده بود و در آن لحظه ۱۰ نفره بودیم. در این شرایط استقلال از تجربه بازیکنانش استفاده کرد و تیم ما به شکل غیرمنتظره‌ای گل خورد. با توجه به شرایطی که از زانوی سعید دیدم، امیدوارم که مصدومیت او جدی نباشد.

اخباری با تمجید از شاگردانش گفت: بار دیگر به غیرت بازیکنانم آفرین می‌گویم. در بین دو نیمه تغییراتی ایجاد کردیم و خوشبختانه توانستیم گل تساوی را در همان شروع نیمه دوم به ثمر برسانیم. گل دوم را هم زدیم که به آن شکل رد شد. بازیکنان ما تمام وجودشان را گذاشتند. ما نباید فراموش کنیم که با استقلال آماده‌ای بازی کردیم که شرایط خوبی در لیگ برتر و مسابقات آسیایی دارد. بازیکنان چادرملو با انگیزه بازی کردند؛ هرچند که نتوانستیم بیشتر از یک امتیاز بگیریم.

«شما در مقابل حواشی و اتفاقاتی که برای چادرملو پیش می‌آید، بیش از حد مأخوذ به حیا هستید!»، وی در واکنش به این صحبت یکی از خبرنگاران خاطرنشان کرد: چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟ وقتی سهمیه آسیایی چادرملو در ابتدای فصل بر اساس مصوبه هیئت رئیسه از تیم ما گرفته می‌شود، چه کاری می‌توانیم انجام بدهیم؟ چند مصاحبه کردیم و همه دیدید که چه اتفاقاتی بعد از آن رخ داد. همه این اتفاقات روی تیم من تأثیر گذاشته است. تلاش کردیم از آن برهه عبور کنیم و روی فوتبال تمرکز داشته باشیم.

سرمربی چادرملو در مورد قضاوت بیژن حیدری اظهار داشت: حیدری قطعاً یکی از بهترین داوران فوتبال ماست و هیچ مشکلی با او ندارم. تصمیم او (درباره پنالتی) شاید بر اساس قانون بوده باشد. ما هم باید بیشتر از گذشته با بازیکنان‌مان صحبت کنیم، اما صحنه پنالتی را چند بار دیدم و فکر نمی‌کنم تورس آنقدر مکث کرده باشد که مشمول قانون فریب شود. صحنه پنالتی با VAR بررسی شد و تشخیص گروه داوری بر فریب بود؛ بعد از آن هم گفتند که ضربه تکرار ندارد و بازیکن ما با اخطاری که گرفت، ۴ اخطاره شد.

اگر این پنالتی را یاسر آسانی برای استقلال زده بود، آیا باز هم چنین تصمیمی گرفته می‌شد؟» اخباری با طرح این پرسش گفت: تصمیم بسیار سنگین بود و ما امیدواریم چنین برخورد‌هایی با همه تیم‌ها باشد؛ چون تصورم این است که چنین برخورد‌هایی با همه تیم‌ها نمی‌شود. آیا برخوردی که با ما انجام می‌شود، با سایر تیم‌ها هم می‌شود؟ امیدواریم که قانون برای همه به‌صورت یکسان اجرا شود. ما نمی‌دانیم چرا داور چهارم این قدر استرس داشت. او روی هر خطایی که به ضرر استقلال بود، اطلاع‌رسانی می‌کرد، اما چنین حساسیتی را برای تیم ما نداشت. زمانی هم که پنالتی زده شد، خیلی دوست داشت (مکث تورس را) سریعاً اطلاع بدهد.

وی در مورد کیفیت بازیکنان خارجی دو تیم تصریح کرد: استقلال در سال‌های اخیر بازیکنان خارجی خوبی خریده و در این فصل هم می‌بینیم خارجی‌های این تیم باکیفیت هستند. هر دو تیم بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارند، اما مجموع قرارداد ۴ بازیکن خارجی چادرملو به اندازه قرارداد یک خارجی استقلال نیست. ما با بودجه مشخصی بازیکن خریدیم و در چنین شرایطی که همه هراس دارند به ایران بیایند، توانستیم زمینه حضور این بازیکنان را فراهم کنیم. بازیکنان ایرانی خوبی هم داریم و توانستیم از بازیکنان جوان هم به‌خوبی استفاده کنیم، در چنین شرایطی، ارزش عملکرد ما مقابل استقلال بیشتر نمود پیدا می‌کند.

سرمربی چادرملو درباره فضای حاکم بر رختکن تیمش پس از بازی با استقلال یادآور شد: اگر شما رختکن تیم ما را می‌دیدید، متوجه می‌شدید که شبیه یک ماتم‌سراست. بازیکنان ما از اینکه برد را با تساوی عوض شد، ناراحت بودند. مصدومیت محمدی‌فرد هم تیم را تحت تأثیر قرار داده است. من برای بازیکنانم ناراحت هستم؛ چون برای شکست استقلال تلاش کردند و انرژی زیادی گذاشتند. با توجه به حمایت هواداران خیلی دوست داشتیم برد را به آنها تقدیم کنیم، اما شرمنده مردم شدیم.

اخباری در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد: وقتی مجموعه تیم ما چنین اشتیاق و حمایتی را از سوی مردم استان یزد و شهر اردکان می‌بیند، وظیفه داریم مسیر پیش روی‌مان را با قدرت ادامه دهیم و شبانه‌روزی کار کنیم تا ضعف‌های‌مان را برطرف کنیم. بازی‌های زیادی باقی مانده و باید تلاش کنیم تا نام استان یزد، شهر اردکان و چادرملو و کارگران زحمتکش این مجموعه را بالا نگه داریم. برای حفظ این پرچم مسئولیت بزرگی داریم.