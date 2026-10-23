

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پس از تساوی با چادرملو در هفته دهم لیگ برتر گفت: بازی هیجان بسیار خوبی داشت و هواداران دو تیم، بازی خوبی را تماشا کردند. دو تیم موقعیت‌های خوبی داشتند خصوصا وقتی که ما که در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی داشتیم. دو نیمه تقریبا متفاوت داشتیم. در نیمه اول، بازیکنان چادرملو، بهتر بودند و درصد اشتباهات ما بالا بود.

وی افزود: در پاس‌های ساده اشتباه زیادی کردیم و تمرکز کافی نداشتیم. اما با همین شرایط به چادرملو گل زدیم و توانستیم یک ربع پایانی را به خوبی مدیریت کنیم. سی دقیقه ابتدایی، چادرملو بهتر از ما بود. نیمه دوم را خوب شروع کردیم، اما در یک صحنه، چادرملو به گل رسید. با تعویض توانستیم، تعادل را برگردانیم. در کل، بازی خوبی بود.

وی در مورد تعویض‌هایش گفت: از قبل این تصمیم را داشتم که در دقیقه ۶۰ به بعد، سه بازیکن را جانشین کنیم. ما در هر شرایطی باید سعی کنیم خوب باشیم. ما استقلال هستیم و باید در هر شرایطی خوب باشیم. باید شرایط را بپذیریم، اما ساق پای بچه‌ها سنگین بود، اما حق نداریم، حتی یک نیمه بد باشیم. چادرملو تیم با انگیزه‌ای بود و باید در دقایق انتهایی، تجدید قوا می‌کردیم. رزاقی‌نیا، احمدی و کوشکی عالی و بدشانس بودند. این درک را دارم که بازیکنانم تخت فشار هستند ولی ما حق اشتباه نداریم و باید تمام توان خود را بگذاریم.

سرمربی استقلال در مورد جو ورزشگاه گفت: جو ورزشگاه خیلی خوب بود. من نگاهم این نیست که اگر عده‌ای در ورزشگاه حرکت غیر ورزشی انجام دهند، آن حرکت را به اسم همه هواداران و اهالی شهر بگذارم. شرایط خیلی خوب بود. هیجان بازی بالا بود و این طبیعی است، رفتار‌هایی در چنین سطحی، حرفه‌ای نباشد.

بختیاری‌زاده در مورد قضاوت بیژن حیدری گفت: من کارشناس داوری نیستم. داور هم انسان است و می‌تواند اشتباه کند. بازی فیزیکی و سریعی را دیدیم که کار داور را سخت می‌کرد. ما در هر شرایطی باید خوب باشیم.