معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به بسته حمایتی مالیاتی، از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در پنج محور برای کاهش فشار‌های مالیاتی، مدیریت نقدینگی و تسهیل پرداخت بدهی‌های فعالان اقتصادی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک‌افروز با قدردانی از همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و استان هرمزگان و تدابیر شورای تأمین کیش، گفت: بسته حمایتی مالیاتی در پنج محور با هدف کمک به فعالان اقتصادی و کاهش مشکلات مالیاتی کسب‌وکار‌های کیش تنظیم شده است.

او افزود: نخستین محور بسته حمایتی، توقف موقت عملیات اجرایی وصول بدهی‌های مالیاتی است که با هدف کاهش فشار بر کسب‌وکار‌ها و کمک به مدیریت نقدینگی آنها پیش‌بینی شده است.

نیک‌افروز، گفت: توقف عملیات اجرایی به معنای بخشودگی اصل بدهی نیست، بلکه فرصتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بتوانند جریان نقدینگی و تعهدات مالی خود را بهتر مدیریت کنند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، تقسیط بدهی‌های مالیاتی سر رسیدشده تا پایان سال ۱۴۰۵ را دومین محور بسته حمایتی عنوان کرد و گفت: با همکاری اداره امور مالیاتی، امکان تقسیط بدهی‌ها فراهم شده است تا شرایط برای ایفای تعهدات مؤدیان تسهیل شود.

نیک افروز سومین محور بسته حمایتی را بخشودگی اشاره کرد و افزود: تا ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی قابل بخشش است و با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.

او از اولویت‌بخشی به رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: مقرر شد پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی شوند تا روند بازگشت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده تسریع شود و به تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی کمک کند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش بررسی موضوع تمدید چک‌ها و تعیین تکلیف اقساط و اسناد مربوط به بدهی‌های مالیاتی را پنجمین محور این بسته برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان امور مالیاتی، مشکلات فعالان اقتصادی در این بخش نیز برطرف شود.

نیک افروز بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و پیگیری اجرای مفاد بسته حمایتی برای کاهش مشکلات مالیاتی و تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های کیش تأکید کرد.