

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

دلسوختگان قم ٠ – ١ گُهرزمین سیرجان

گلزنان گُهرزمین: حسین طیبی (مسلم اولادقباد)

پالایش‌نفت شازند ٣ – ٣ نگین‌تندیس قرچک

گلزنان پالایش‌نفت: دنیل دوسانتوس (بهداد شیخ‌احمدی)، علیرضا جوان، علیرضا جوان (بهمن جعفری) / گلزنان نگین‌تندیس: امیرعلی لطفی، امیرمحمد کاروند (محمد گراوند)، محمد گراوند (امیرمحمد کاروند)

فولاد زرند ٢ – ٢ شهرداری ساوه

گلزنان فولاد: مهدی دهقان‌نژاد، سعید افشاری / گلزنان شهرداری: وحید شفیعی (محمد حسن فهیمی)، مهدی جامع‌بالانی (محمد هادی منجمی)

سن‌ایچ ساوه ١ – ٢ مس‌سونگون ورزقان

گلزنان سن‌ایچ: امیرحسین ابطحی (مسعود عباسی) / گلزنان مس: رضا ابراهیمی (مهدی رستمی‌ها)، مجتبی پارساپور

گیتی‌پسند اصفهان ۴ – ۴ پالایش‌نفت اصفهان

گلزنان گیتی‌پسند: علی رستمی (گل به خودی)، علی اکرمی (مسعود یوسف)، سعید احمدعباسی، مسعود یوسف (محمدحسین درخشانی) / گلزنان پالایش‌نفت: بلال اسمعیلی (محمد یقین‌لو)، بهنام فکور (امیرحسین تاجیک)، بهنام فکور (سپهر صفری)، امیرحسین تاجیک (علی رستمی)

دائم‌پناه مشهد ٢ – ۴ فولاد هرمزگان

گلزنان دائم‌پناه: عبدالرحمن سارانی (عرفان صبوری)، حمیدرضا مرادیان / گلزنان فولاد: کیانوش شیرپور (مهدی زاهدی)، نوید آذری (حمیدرضا حسینی)، حسام بابایی (محمد بنی‌اسدی)، کیانوش شیرپور (محمد بنی‌اسدی)

پالایش‌نفت بندرعباس ۴ – ۰ شهیدشیری قزوین

گلزنان پالایش‌نفت: امیرحسین دهقانی، سبحان شراعی، مرتضی فرزانیان، امیرحسین دهقانی

­در جدول گُهر زمین سیرجان با ۲۳ امتیاز صدرنشین است، پالایش‌نفت بندرعباس با ۲۰ و تیم‌های فولاد هرمزگان و مس‌سونگون‌ورزقان با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.