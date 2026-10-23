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هفته نهم لیگ برتر فوتسال ایران جمعه ١ آبان در هفت شهر با برگزاری هفت دیدار به اتمام رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:
دلسوختگان قم ٠ – ١ گُهرزمین سیرجان
گلزنان گُهرزمین: حسین طیبی (مسلم اولادقباد)
پالایشنفت شازند ٣ – ٣ نگینتندیس قرچک
گلزنان پالایشنفت: دنیل دوسانتوس (بهداد شیخاحمدی)، علیرضا جوان، علیرضا جوان (بهمن جعفری) / گلزنان نگینتندیس: امیرعلی لطفی، امیرمحمد کاروند (محمد گراوند)، محمد گراوند (امیرمحمد کاروند)
فولاد زرند ٢ – ٢ شهرداری ساوه
گلزنان فولاد: مهدی دهقاننژاد، سعید افشاری / گلزنان شهرداری: وحید شفیعی (محمد حسن فهیمی)، مهدی جامعبالانی (محمد هادی منجمی)
سنایچ ساوه ١ – ٢ مسسونگون ورزقان
گلزنان سنایچ: امیرحسین ابطحی (مسعود عباسی) / گلزنان مس: رضا ابراهیمی (مهدی رستمیها)، مجتبی پارساپور
گیتیپسند اصفهان ۴ – ۴ پالایشنفت اصفهان
گلزنان گیتیپسند: علی رستمی (گل به خودی)، علی اکرمی (مسعود یوسف)، سعید احمدعباسی، مسعود یوسف (محمدحسین درخشانی) / گلزنان پالایشنفت: بلال اسمعیلی (محمد یقینلو)، بهنام فکور (امیرحسین تاجیک)، بهنام فکور (سپهر صفری)، امیرحسین تاجیک (علی رستمی)
دائمپناه مشهد ٢ – ۴ فولاد هرمزگان
گلزنان دائمپناه: عبدالرحمن سارانی (عرفان صبوری)، حمیدرضا مرادیان / گلزنان فولاد: کیانوش شیرپور (مهدی زاهدی)، نوید آذری (حمیدرضا حسینی)، حسام بابایی (محمد بنیاسدی)، کیانوش شیرپور (محمد بنیاسدی)
پالایشنفت بندرعباس ۴ – ۰ شهیدشیری قزوین
گلزنان پالایشنفت: امیرحسین دهقانی، سبحان شراعی، مرتضی فرزانیان، امیرحسین دهقانی
در جدول گُهر زمین سیرجان با ۲۳ امتیاز صدرنشین است، پالایشنفت بندرعباس با ۲۰ و تیمهای فولاد هرمزگان و مسسونگونورزقان با ۱۸ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.