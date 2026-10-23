به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز جمعه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت میثم حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر خیبر به پایان رسید.

در این دیدار، علی‌اصغر عاشوری در دقیقه ۴۳ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی در گل‌گهر ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر پیگیری کنند.

در دقیقه ۵۸، امیرحسین فارسی موفق شد تنها گل این مسابقه را برای خیبر به ثمر برساند تا شاگردان فراز کمالوند با همین گل سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورند.

با این نتیجه، خیبر خرم‌آباد با کسب سه امتیاز این دیدار، ۱۴ امتیازی شد و به رده هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد وگل‌گهر سیرجان نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه هشتم باقی ماند.