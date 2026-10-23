به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی استان از بازگشایی مجدد سامانه ثبت‌نام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۸ آبان خبر داد.

رقیه رحمانی با اشاره به پیگیری‌های سازمان بهزیستی کشور گفت: این سامانه با هدف فراهم کردن فرصت دوباره برای متقاضیانی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در این بازه زمانی فعال می‌شود.

وی افزود: بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور، ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: این آزمون در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام این افراد برگزار می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه رشته‌های شغلی بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند، از داوطلبان خواست پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون را به‌دقت مطالعه و شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌های شغلی، محل خدمت و مدارک مورد نیاز را بررسی کنند.

وی تاریخ برگزاری آزمون را ۲۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: متقاضیان برای مطالعه دفترچه راهنما، اطلاع از جزئیات و ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده می‌توانند به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.