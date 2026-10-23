در نشست معاون وزیر علوم با دانشگاهیان دانشگاه ولی عصر رفسنجان آخرین مطالبات معیشتی، مسکن دانشگاهیان، اعتبارات و طرح‌های عمرانی و ورزشی بررسی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان با ضریب عادلانه‌تر مبنا به تأیید دیوان محاسبات و وزیر علوم رسیده وی درباره مسکن دانشگاهیان گفت: تاکنون ۴۴ دانشگاه اقدام کرده اندو حدود ۸۵۰ هکتار زمین اختصاص یافته که حدود۷۰۰ هکتار آن سند خورده است.

مهدی پندار ابراز امیدواری کرد: با تزریق منابع حمایتی و اوراق مالی، تخصیص بودجه امسال به صددرصد برسد. علیرضا طالبی‌زاده رئیس دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، ۱۴۶ شرکت فناور و حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان با توان مالی افزون بر یک همت در این دانشگاه فعالیت دارند.

وی افزود: با دستور وزیر علوم پیگیری‌های ویژه‌ای برای رفع موانع اراضی دانشگاه‌های ولی‌عصر(عج) رفسنجان، شهید باهنر کرمان و پارک فناوری هادر حال انجام است و تمهیداتی نیز برای حل مشکل فرم «ج» و املاک دانشگاهیان پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر علوم درباره اعتبارات دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد : با تزریق منابع حمایتی و اوراق مالی، اختصاص بودجه امسال به ۱۰۰ درصد برسد.

وی همچنین از بررسی سازوکارهای اقتصادی برای احیاء استخر ورزشی و ارسال اطلاعات طرحهای نیمه‌کاره از جمله مجتمع ورزشی خواهران برای طرح در کمیسیون ماده ۲۳ خبر داد.

در پایان پندار به پرسش‌های دانشجویان، کارمندان و استادان حاضر در سالن پاسخ داد و بر استمرار پیگیری مطالبات فرهنگی و صنفی دانشگاهیان تأکید کرد.