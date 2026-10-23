نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات زیست‌محیطی و مدیریت منابع آبی شهرستان کلات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی را راهکاری مؤثر برای تسریع روند توسعه شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در سفر به شهرستان کلات با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناطق مختلف گفت: در چارچوب قوانین و ضوابط دستگاه‌های مسئول، امکان اجرای اقدامات بزرگ و مؤثر وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات مردم به‌درستی استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق مسائل زیست‌محیطی، ارائه گزارش‌های کارشناسی و بهره‌گیری از توان تخصصی مسئولان مربوطه تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی موضوع ها و یافتن راهکار‌های عملی برای مدیریت منابع آبی و حفاظت از محیط‌زیست شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: با تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان ضمن رعایت الزامات زیست‌محیطی، زمینه رفع مشکلات و توسعه پایدار شهرستان کلات را فراهم کرد.