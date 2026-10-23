مسئول گروه مبلغان جهادی اندیشه کوثر حوزه علمیه قم، از اعزام بیش از ۳۰ نفر از مبلغان جهادی به مناطق نظامی جنوب کشور، تنگه هرمز و یگان‌های موشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام مسلم وافی مسئول گروه مبلغان جهادی اندیشه کوثر حوزه علمیه قم، با اشاره به حضور بیش از ۳۰ مبلغ در کنار رزمندگان اسلام در دهه اول فاطمیه گفت: مبلغان جهادی در این ایام با برگزاری مجالس سوگواری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، در کنار رزمندگان حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنند با ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، فضای معنوی و روحیه معنوی را در این مناطق تقویت کنند.

حجت‌الاسلام وافی افزود: این مبلغان پیام‌های سلام، دعای خیر و آرزوی سلامتی و پیروزی مردم حاضر در اجتماعات و خیابان‌ها را نیز به رزمندگان اسلام می‌رسانند تا پیوند و همدلی مردم و مدافعان کشور بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: نامه‌ها و نقاشی‌های مردمی، به‌ویژه آثار و دل‌نوشته‌های نوجوانانی که با عشق و احساس برای رزمندگان تهیه کرده‌اند، به دست مبلغان جهادی به مناطق عملیاتی ارسال می‌شود.

مسئول گروه مبلغان جهادی اندیشه کوثر حوزه علمیه قم همچنین گفت: دست‌پخت مادرانی که با محبت و برای قدردانی از رزمندگان آماده شده است، در کنار این نامه‌ها و نقاشی‌ها به آنان تقدیم خواهد شد؛ هدیه‌هایی ساده، اما سرشار از مهر که پیام‌آور دعای خیر خانواده‌ها و همراهی مردم با رزمندگان اسلام است.