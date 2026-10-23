به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مصطفی حیدری، گردآورنده کتاب «چهل روایت ناتمام از یک مکان ناتمام» گفت: این اثر با هدف بازخوانی روایت‌های کمتر شنیده‌شده از مجموعه تاریخی، فرهنگی و معنوی تخت فولاد اصفهان گردآوری شده و شامل ۴۱ روایت در حدود ۲۲۰ صفحه است.

‌وی افزود: در این کتاب علاوه بر روایت‌ها، ۲۱ طرح از تکایای تخت فولاد نیز ارائه شده که تمامی این طرح‌ها و تصاویر با موضوع و فضای همین مجموعه مرتبط است.

‌حیدری با اشاره به آغاز این طرح از سال ۱۴۰۳ گفت: برای نگارش روایت‌های این مجموعه از حدود ۶۰ نویسنده دعوت شد تا روایت‌های خود را از تخت فولاد ارائه کنند و در نهایت، ۴۱ روایت برای انتشار در این کتاب انتخاب شد.

‌وی ادامه داد: گردآوری، آماده‌سازی و انتشار این اثر حدود دو سال و نیم زمان برد و امروز پس از طی مراحل مختلف، کتاب «چهل روایت ناتمام از یک مکان ناتمام» در مجموعه تخت فولاد، تکیه سیدالعراقی رونمایی شد.

‌گردآورنده کتاب گفت: این اثر در ادامه مجموعه «چهل روایت ناتمام از یک مکان تمام» با محوریت باغ رضوان تهیه شده و تلاش شده است در این کتاب، زاویه‌های کمتر دیده‌شده و روایت‌های ناشنیده از تخت فولاد در قالب داستان‌ها و روایت‌های مستقل برای مخاطبان بازگو شود.

‌حیدری افزود: این کتاب با همکاری مجموعه تخت فولاد و نشر اقنوم در ۳۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

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