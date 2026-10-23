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کتاب «چهل روایت ناتمام از یک مکان ناتمام» شامل ۴۱ روایت ناشنیده از تخت فولاد اصفهان، امروز در تکیه سیدالعراقی مجموعه تخت فولاد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مصطفی حیدری، گردآورنده کتاب «چهل روایت ناتمام از یک مکان ناتمام» گفت: این اثر با هدف بازخوانی روایتهای کمتر شنیدهشده از مجموعه تاریخی، فرهنگی و معنوی تخت فولاد اصفهان گردآوری شده و شامل ۴۱ روایت در حدود ۲۲۰ صفحه است.
وی افزود: در این کتاب علاوه بر روایتها، ۲۱ طرح از تکایای تخت فولاد نیز ارائه شده که تمامی این طرحها و تصاویر با موضوع و فضای همین مجموعه مرتبط است.
حیدری با اشاره به آغاز این طرح از سال ۱۴۰۳ گفت: برای نگارش روایتهای این مجموعه از حدود ۶۰ نویسنده دعوت شد تا روایتهای خود را از تخت فولاد ارائه کنند و در نهایت، ۴۱ روایت برای انتشار در این کتاب انتخاب شد.
وی ادامه داد: گردآوری، آمادهسازی و انتشار این اثر حدود دو سال و نیم زمان برد و امروز پس از طی مراحل مختلف، کتاب «چهل روایت ناتمام از یک مکان ناتمام» در مجموعه تخت فولاد، تکیه سیدالعراقی رونمایی شد.
گردآورنده کتاب گفت: این اثر در ادامه مجموعه «چهل روایت ناتمام از یک مکان تمام» با محوریت باغ رضوان تهیه شده و تلاش شده است در این کتاب، زاویههای کمتر دیدهشده و روایتهای ناشنیده از تخت فولاد در قالب داستانها و روایتهای مستقل برای مخاطبان بازگو شود.
حیدری افزود: این کتاب با همکاری مجموعه تخت فولاد و نشر اقنوم در ۳۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.