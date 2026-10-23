به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، رزمایش جهادگران ورزش کشور، با حضور ورزشکاران، پیشکسوتان و اعضای هیئت‌های ورزشی در شهرستان بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور، در رزمایش «جهادگران ورزش کشور ـ فاطمی ۶» در شهرستان بیجار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان و شهدای ورزشکار، بر نقش جامعه ورزش در عرصه‌های جهاد، ایثار، خدمت به مردم و دفاع از کشور تأکید کرد.

میرجلیلی با اشاره به ابعاد مختلف جهاد در جامعه ورزش کشور افزود: وجود ۵ هزار شهید ورزشکار در دوران دفاع مقدس، ۱۳۵ شهید ورزشکار در دفاع از حرم اهل‌بیت (ع)، ۱۰۵ شهید ورزشکار در جنگ تحمیلی دوم و ۳۳۰ شهید ورزشکار در جنگ تحمیلی سوم نشان می‌دهد که جامعه ورزش در عرصه جهاد و دفاع از کشور چگونه استوار ایستاده است.

در راستای گرامیداشت هفته تربیت بدنی، همایش بزرگ پیاده روی و دوچرخه سواری نیز در بیجار برگزار شد.

در پایان این همایش به قید قرعه جوایز نفیسی به شرکت کنندگان اهدا شد.