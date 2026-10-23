شب‌های روشن قم؛

تداوم حضور مقتدرانه مردم در سنگر دفاع از ارزش‌ها

تداوم حضور پرشور و باصلابت شهروندان در تجمعات شبانه، پاسخی قاطع به یاوه‌گویی‌ها و اقدامات خصمانه دشمنان و تجلی پایداری ملت در مسیر حفظ امنیت و استقلال کشور است.