شبهای روشن قم؛
تداوم حضور مقتدرانه مردم در سنگر دفاع از ارزشها
تداوم حضور پرشور و باصلابت شهروندان در تجمعات شبانه، پاسخی قاطع به یاوهگوییها و اقدامات خصمانه دشمنان و تجلی پایداری ملت در مسیر حفظ امنیت و استقلال کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
در حالی که دشمنان با جنگهای روانی و یاوهگوییهای بیاساس در پی تضعیف روحیه ملت هستند، شهر مقدس قم با تداوم حضور پررنگ مردم در میدانهای اصلی، پاسخ روشنی به این استیصالها داده است.
این حضور مستمر، نشاندهنده هوشیاری بالای مردم و پیوند ناگسستنی آنها با خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
«شبهای روشن قم» امروز بیش از هر زمان دیگری، نماد ایستادگی در برابر توطئهها و تاکید بر حاکمیت حق در برابر باطل است.