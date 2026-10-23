دهمین دوره رویداد ملی رسانه با حضور استادان دانشگاه از سراسر کشور، پس از سه روز برگزاری در بندرعباس به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزخلیج فارس، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: اقتدار ملی، جایگاه راهبردی تنگه هرمز، مقاومت و ایستادگی مردم جنوب، تحولات نظم جهانی و ضرورت تقویت شبکه رسانه‌ای استادان دانشگاه از محور‌های این رویداد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: در عرصه جنگ شناختی و آگاهی‌بخشی به نسل جوان مسئولیت استادان و دانشگاهیان بر ضرورت حفظ انسجام ملی و نقش روایت در تبیین واقعیت‌ها بسیار مهم است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه ارتباط میان استادان و فعالان رسانه‌ای، بر ایجاد شبکه‌ای منسجم برای تبادل تجربه، انتشار تولیدات، نقد آثار و اصلاح محتوای رسانه‌ای تأکید کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه چنین شبکه‌ای می‌تواند زمینه هم‌افزایی میان استادان را فراهم کند گفت: مشارکت اعضا در تقویت ارتباطات، حمایت از تولیدات ارزشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمعی همیت زیادی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی همچنین بر ضرورت انتقال روایت‌های مؤثر و تجربه‌های میدانی به دانشجویان، همکاران و خانواده‌ها تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به روایت واقعیت‌ها در فضای عمومی و رسانه‌ای شد.

وی همچنین با اشاره به سهم قابل توجه نفت عبوری از این گذرگاه در تأمین انرژی جهان، گفت: اختلال در جریان انتقال انرژی می‌تواند فراتر از بازار نفت، بر فعالیت صنایع، هزینه تولید و قیمت سایر کالا‌ها در جهان اثر بگذارد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در تشریح اهمیت این موضوع، به تفاوت میان کاهش درآمد یا مصرف یک خانوار و اختلال در جریان انرژی در مقیاس جهانی اشاره کرد و افزود: پیامد‌های محدود شدن عرضه نفت می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد نمایان شود.

وی با اشاره به رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا، تنگه هرمز را یکی از نقاط مهم اثرگذاری بر معادلات اقتصادی و سیاسی جهان توصیف کرد و بر ضرورت شناخت ابعاد راهبردی این منطقه تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با تأکید بر اینکه تقابل‌ها تنها به عرصه نظامی و اقتصادی محدود نمی‌شوند، جنگ شناختی و تأثیر روایت‌ها بر نگرش نسل جوان را از موضوعات مهم پیش روی جامعه دانشگاهی دانست.

وی با اشاره به تأثیر تحولات و درگیری‌های اخیر بر برداشت جوانان از مناسبات بین‌المللی، بر ضرورت تحلیل رویدادها، تبیین زمینه‌ها و پیامد‌های آنها و تقویت قدرت تشخیص دانشجویان تأکید کرد.

به گفته رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه باید با شناخت فضای رسانه‌ای و تحولات فکری جامعه، در انتقال اطلاعات و روایت‌های مستند نقش فعال‌تری ایفا کنند.

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وی همچنین بر اهمیت هماهنگی میان فعالان دانشگاهی و رسانه‌ای برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های تبیینی تأکید کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نقش دانشجویان و استادان در عرصه جنگ نرم، دانشجویان را در خط مقدم مواجهه با جریان‌های فکری و رسانه‌ای و استادان را هدایت‌کنندگان و فرماندهان این عرصه توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت سازمان‌دهی فعالیت‌های رسانه‌ای دانشگاهیان، گفت ظرفیت‌های موجود باید در قالب اقداماتی هماهنگ و متناسب با شناخت میدان به کار گرفته شود.

رستمی همچنین با اشاره به ایستادگی مردم و فداکاری شهدا، این سرمایه اجتماعی را از عوامل مهم تقویت حرکت‌های دانشگاهی و رسانه‌ای دانست و بر ضرورت بهره‌گیری مسئولانه از آن در مسیر آگاهی‌بخشی تأکید کرد.

وی در ادامه، به نقش جریان‌های مختلف فکری در شکل‌دهی به تصویر عمومی دانشگاه اشاره کرد و بر اهمیت حضور مؤثر استادان و دانشجویان در عرصه رسانه تأکید کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: ضرورت تقویت همکاری‌های دانشگاهی، ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای، شناخت مخاطب و ایجاد سازوکار‌های هماهنگ برای تبیین مسائل کشور تأکید کرد.