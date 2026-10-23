تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته اول لیگ برتر بسکتبال، برابر میهمان خود، استقلال تهران، با نتیجه ۷۹ بر ۸۳ به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دیدار تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان برابر میهمان خود، استقلال تهران در سالن ۱۸ شهریور آبادان برگزار شد که در پایان پالایش نفت آبادان ۷۹ بر ۸۳ به برتری رسید.

تیم استقلال در کوارتر اول این دیدار با درخشش بایکس بازیکن آمریکایی خود توانست ۲۰ بر ۱۵ به برتری برسد.

در کوارتر دوم بازی پایاپای پیش رفت و ۲ تیم به نتیجه مساوی ۲۰ بر ۲۰ رضایت دادند.

پالایش نفت آبادان در کوارتر سوم عرصه را بر استقلال با استفاده از حمایت هواداران و حرکات تکنیکی مبین شیخی تنگ کرد و ۱۹ بر ۱۱ پیروز شد.

کوارتر چهارم سخت و نفس‌گیر دنبال شد، اما این تیم پالایش نفت آبادان بود که از فرصت‌ها بهتر استفاده کرد و ۲۵ بر ۲۲ به برتری رسید تا پیروز این دیدار مهیج و زیبا باشد.

صادق قنبری، محمد اخزری و عباس اسکندری قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند.

محمد غفاری، مبین شیخی، آرمان زنگنه، نصرت یارزلو و سالار منجی ترکیب تیم پالایش نفت آبادان را در این دیدار تشکیل داده بودند.

بایکس، پیتر گریگوریان، محمدمهدی رحیمی، امیرحسین طوسیان و سید مهدی جعفری برای استقلال در این دیدار به میدان رفتند.

محمد غفاری از پالایش نفت آبادان با ۱۹ امتیاز بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد.