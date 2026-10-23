تیم فوتسال دائم‌پناه مشهد در هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور، در بازی خانگی خود مقابل فولاد هرمزگان مغلوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در جریان رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم دائم‌پناه مشهد میزبانی دیدار خود با فولاد هرمزگان را بر عهده داشت که این مسابقه ساعت ۱۶ در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

شاگردان حسن‌زاده در این دیدار با وجود ایجاد موقعیت‌های گلزنی متعدد، موفق به بازدهی هدف نشدند و در نهایت بازی را با نتیجه ۴ بر ۲ به میهمان خود واگذار کردند.

با این نتیجه، تیم دائم‌پناه مشهد با کسب ۳ امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفت.