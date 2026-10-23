

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: در این جشنواره، ۲۳ ایستگاه ورزشی متعلق به هیئت‌های همگانی و قهرمانی شهرستان یزد برپا شد تا توانمندی‌ها و خدمات خود را به عموم مردم ارائه دهند.

هاشمی افزود: در این غرفه‌ها، رشته‌های مختلفی نظیر ورزش‌های زورخانه‌ای، والیبال، بسکتبال، تیراندازی، ووشو، تنیس و اسکیت حضور داشتند تا شهروندان از نزدیک با این رشته‌ها آشنا شده و بیش از پیش به ورزش ترغیب شوند.

وی، گسترش فرهنگ ورزش در میان آحاد جامعه و ارتقای سطح سلامتی و نشاط عمومی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.