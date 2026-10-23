بنیامین فرجی با برتری مقابل پینگ پنگ باز بیستم جهان از ژاپن، به مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های انفرادی قهرمانی آسیا صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل هیروتو شینوزوکا، دارنده رتبه ۲۰ جهان از ژاپن، به مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های انفرادی قهرمانی آسیا صعود کرد.

در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، بنیامین فرجی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی انفرادی مردان برابر شینوزوکا قرار گرفت و با شکست این حریف ژاپنی، راهی جمع ۱۶ بازیکن برتر شد.

فرجی دو گیم نخست را با امتیاز‌های ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۹ به سود خود پایان داد. شینوزوکا در گیم سوم ۱۲ بر ۱۰ پیروز شد، اما ملی‌پوش ایران با برتری ۱۱ بر ۸ در گیم چهارم، پیروزی خود را قطعی کرد.

بنیامین در مرحله یک‌هشتم نهایی برای صعود به جمع هشت بازیکن برتر، به مصاف پارک گانگ‌هیون از کره‌جنوبی خواهد رفت؛ بازیکنی که با پیروزی ۳ بر صفر مقابل افان پراتاما از اندونزی به این مرحله رسیده است.

هدایت ملی پوشان کشورمان در این مسابقات به عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی و منصور علوی به‌عنوان مربی است.