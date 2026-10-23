هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، با برد دو نماینده هرمزگان مقابل حریفان خود همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این هفته از پیکار‌ها عصر امروز (۱ آبان) تیم پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر این شهر با نتیجه ۴ بر صفر تیم قعر جدولی شهید شیری قزوین را شکست داد.

دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان مقابل تیم رده سیزدهمی دائم پناه مشهد با نتیجه ۴ بر ۲ صاحب برتری شد.

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در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۰ امتیار در جایگاه دوم باقی ماند و تیم فولاد هرمزگان نیز با کسب ۱۸ امتیاز به مکان سوم صعود کرد.