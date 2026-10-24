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سمیه رحیمی، کماندار اصفهانی، به همراه غلامرضا رحیمی در رقابتهای میکس ریکرو بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به نشان برنز دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم میکس ریکرو ایران در دیدار ردهبندی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی که در شهر ناگویا برگزار شد، با نتیجه ۵ بر ۴ تیم هند را شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.
این دیدار در مجموعه ورزشی اوزاکا برگزار شد و تیم ایران با ترکیب سمیه رحیمی از استان اصفهان و غلامرضا رحیمی در این رقابت حضور داشت.
پیش از این نیز امیرمحمد بارانی در رقابتهای پاراکامپوند به برنز نقره دست یافته بود.
با برگزاری این مسابقه، رقابت کمانداران ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا به پایان رسید.