سمیه رحیمی به نشان برنز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا رسید

سمیه رحیمی، کماندار اصفهانی، به همراه غلامرضا رحیمی در رقابت‌های میکس ریکرو بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به نشان برنز دست یافت.