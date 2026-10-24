طرح تأمین و توزیع حدود ۲۰ قلم کالای اساسی از جمله گوشت، مرغ و روغن، از این هفته با محوریت شهرداری اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ابوالفضل قربانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های ضروری، متناسب با ظرفیت‌های شهر اصفهان تدوین شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، بازار‌های روز، فروشگاه‌های کوثر و دیگر ظرفیت‌های موجود در شهر مشارکت خواهند داشت تا دسترسی مردم به اقلام اساسی تسهیل شود.

قربانی با اشاره به بررسی این طرح در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استان ادامه داد: در این نشست بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تأمین کالا‌های ضروری و کاهش فشار اقتصادی بر خانوار‌ها تأکید شد و شهرداری اصفهان مسئولیت محوری اجرای طرح را بر عهده گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه جزئیات نحوه توزیع کالا‌ها و چگونگی بهره‌مندی شهروندان از طرح به‌زودی اعلام می‌شود، گفت: روند اجرای طرح به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد تا موانع احتمالی برطرف شود.