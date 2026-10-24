مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از پیش‌بینی ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد‌های صنعتی در سه شهرک تخصصی این استان با هدف تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، شیمیایی، معدنی و دارویی خبر داد.

برای توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی و دارویی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمدجواد بگی گفت: شهرک صنعتی رازی، شهرک تخصصی عناصر معدنی نائین و شیمی‌پارک شهرضا سه مجموعه‌ای هستند که برای توسعه صنایع تکمیلی و دانش‌بنیان و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در استان اصفهان در نظر گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به توسعه شهرک صنعتی رازی افزود: ۱۰۰ هکتار زمین به فاز توسعه این شهرک اضافه شده است که برای تولید مواد حدواسط دارویی در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی آماده واگذاری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان همچنین از آماده‌سازی ۲۰۰ هکتار زمین در شهرک تخصصی عناصر معدنی نائین خبر داد و گفت: این شهرک با هدف تخلیص و جداسازی عناصر راهبردی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی ایجاد می‌شود و بخشی از آن نیز به تولید پیش‌ساز‌های دارویی با پایه معدنی اختصاص خواهد یافت.

بگی با اشاره به نقش شیمی‌پارک شهرضا در تکمیل این زنجیره صنعتی بیان کرد: در این مجموعه، تولید مواد مؤثره دارویی با استفاده از محصولات حدواسط پتروشیمیایی و شیمیایی معدنی برنامه‌ریزی شده است.

وی تولید محصولات شیمیایی با ارزش افزوده بالا و کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دارویی را از اهداف نهایی این طرح‌ها برشمرد و افزود: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و افزایش تولید محصولات صادرات‌محور و رقابت‌پذیر کمک کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های این سه شهرک را حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بگی همچنین با اشاره به برگزاری دومین رویداد ایزینکس در استان اصفهان، ابراز امیدواری کرد این رویداد به بستری ملی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی و دانش‌بنیان در کشور تبدیل شود.

دومین رویداد ایزینکس استان اصفهان با حضور فعالان صنعتی، سرمایه‌گذاران و مسئولان استانی برگزار شد و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پتروشیمی، شیمیایی، معدنی و پیش‌ساز‌های دارویی از محور‌های اصلی آن بود.