مشاور و دستیار رهبر انقلاب گزافه‌گویی‌های سران آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را ناشی از استیصال آنها دانست و خاطرنشان کرد: در این منطقه ملتی می‌ماند که هزاران سال در آن سکونت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در واکنش به گزافه‌گویی‌های سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت:

" جنگ روانی و تهدید‌های ترامپ و نتانیاهو بیش از قدرت، بوی استیصال می‌دهد.

ایران نقاط ضعف دشمن را می‌شناسد و غافلگیری‌های میدانی و اهرم نفت و انرژی می‌تواند معادلات را برهم بزند.

در این منطقه ملتی می‌ماند که هزاران سال در آن سکونت داشته و رژیم صهیونی صرفاً می‌تواند روی «نبودن» خود فکر کند. "