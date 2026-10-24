بیش از ۲ هزار نسخه کتاب علمی و دانشگاهی اهدایی کتابخانه مرکزی دانشگاه کاشان و خیران محلی به مجموعه کتاب‌های کتابخانه‌های عمومی این شهرستان اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جواد رنجکش رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی آران و بیدگل با اشاره به اهدای این کتاب‌ها گفت: این اقدام با هدف غنی‌سازی منابع مطالعاتی کتابخانه‌ها، تقویت فرصت‌های یادگیری و تسهیل دسترسی شهروندان به منابع علمی و تخصصی انجام شده است.

وی افزود: کتاب‌های اهدایی می‌تواند در پاسخ‌گویی به نیاز‌های مطالعاتی دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه‌های علمی و دانشگاهی مؤثر باشد و دسترسی شهروندان به منابع تخصصی را افزایش دهد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی آران و بیدگل با تأکید بر اهمیت تعامل میان مراکز علمی و کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: همکاری دانشگاه‌ها، خیران و نهاد‌های فرهنگی در تأمین و توسعه منابع کتابخانه‌ای، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دارد.

رنجکش ضمن قدردانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه کاشان و خیرین مشارکت‌کننده ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، زمینه توسعه خدمات کتابخانه‌ای و افزایش دسترسی علاقه‌مندان به منابع علمی و فرهنگی در شهرستان آران و بیدگل فراهم شود.