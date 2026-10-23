حضور مستمر مردم کردستان در تجمعات شبانه به نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

اتحاد و همبستگی ملی مردم کردستان در مقابل دشمنان

اتحاد و همبستگی ملی مردم کردستان در مقابل دشمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در دویست‌وسی‌وششمین قرار شبانه مردم، اظهارات دونالد ترامپ علیه ایرانیان، بار دیگر واکنش حاضران را برانگیخته است؛ اظهاراتی که به باور آنان، با تاریخ و تمدن ریشه‌دار ایران همخوانی ندارد.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشار‌های آمریکا، حضور مستمر مردم را پیامی روشن از اراده ملت ایران برای دفاع از استقلال و سربلندی کشور می‌دانند.