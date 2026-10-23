به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت پدر بزرگوار شهید امیر سپهبد موسوی؛ رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

پیام آیت‌الله موحدی کرمانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال مرحوم مغفور حاج سید احمد موسوی والد ارجمند شهید والامقام سپهبد امیر سید عبدالرحیم موسوی (ره) موجب تألّم و تأسّف عمیق گردید.

ثمرهٔ عمر پدری مهربان و فداکار در قامت فرزندی خدمتگزار و شهید در حافظهٔ ملت شریف ایران اسلامی بر جای خواهد ماند و آن پدر بزرگوار پس از تحمل مصیبت عظیم به فرزند عزیزش پیوست.

ضمن عرض تسلیت به خانوادهٔ معظم و معزّز آن مرحوم، از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته