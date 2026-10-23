پیام تسلیت آیت الله موحدی کرمانی در پی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی
رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت پدر بزرگوار شهید امیر سپهبد موسوی؛ رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت پدر بزرگوار شهید امیر سپهبد موسوی؛ رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.
پیام آیتالله موحدی کرمانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
ارتحال مرحوم مغفور حاج سید احمد موسوی والد ارجمند شهید والامقام سپهبد امیر سید عبدالرحیم موسوی (ره) موجب تألّم و تأسّف عمیق گردید.
ثمرهٔ عمر پدری مهربان و فداکار در قامت فرزندی خدمتگزار و شهید در حافظهٔ ملت شریف ایران اسلامی بر جای خواهد ماند و آن پدر بزرگوار پس از تحمل مصیبت عظیم به فرزند عزیزش پیوست.
ضمن عرض تسلیت به خانوادهٔ معظم و معزّز آن مرحوم، از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته