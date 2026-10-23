تقابل تیم های چادرملوی اردکان و استقلال تهران با تصمیم جنجالی داور، با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این دیدار در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، از ساعت ۱۶:۴۵ در میان تشویق پرشور هواداران یزدی برگزار شد.

در نیمه نخست، این تیم استقلال تهران بود که توانست در دقیقه ۲۹ توسط یاسر آسانی دروازه میزبان را باز کند تا نیمه اول با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان تهرانی به اتمام برسد (البته یک گل دیگر استقلال نیز در این نیمه به دلیل آفساید مردود اعلام شد).

با شروع نیمه دوم، طوفان حملات نماینده یزد آغاز شد و رضا محمودآبادی توانست گل تساوی را برای چادرملوی اردکان در دقیقه ۵۵ به ثمر برساند و شادی را برای تماشاگران چادرملو به ارمغان بیاورد.

اوج هیجان و جنجال بازی در دقیقه ۷۲ رقم خورد؛ جایی که چادرملوی اردکان صاحب ضربه پنالتی شد و توپ را به گل دوم تبدیل کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) و به دلیل تعلل بازیکن چادرملو (تورس) هنگام زدن ضربه، این گل در تصمیم جنجالی، مردود اعلام شد.

در نهایت، تلاش دو تیم در دقایق پایانی تغییری در نتیجه ایجاد نکرد تا این نبرد پرحاشیه و دیدنی با تقسیم امتیازات و تساوی یک بر یک پرونده‌اش بسته شود.

تیم چادرملوی اردکان با این تساوی ۱۳ امتیازی شد، در رده دهم جدول ایستاد و هفته آینده در انزلی به مصاف ملوان خواهد رفت.