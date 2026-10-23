به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در آذربایجان غربی گفت: بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، جهاد کشاورزی و بانک عامل این بخش بسته شده است؛ ۴۰۰ هزار راس دام سبک در ۱۱ شهرستان و ۱۸۷ روستای استان مایه کوبی می‌شوند. محمد پور عبدالله افزود: برای این دام‌ها هم اقلام بهداشتی و هم واکسن‌های غیر راهبردی مانند واکسن انتروکسمی و واکسن آگالاکسی رایگان توزیع شده است.

پور عبدالله گفت: برای اجرای این طرح در استان ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که تاکنون ۶۵ میلیارد تومان آن جذب شده است. وی اضافه کرد: ارزش اقلام بهداشتی توزیع شده به ازای هر دامدار ۱۰ میلیون تومان است.

به گفته مسئول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در آذربایجان غربی در اجرای این طرح که از سال گذشته شروع شده و ۴ سال ادامه دارد، بیش از ۲ میلیون راس دام سبک علیه انواع بیماری‌ها واکسینه می‌شوند.