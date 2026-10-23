بارش باران عصرگاهی در شهرستان کهنوج طراوت پاییزی به همراه داشت؛ در همین راستا، اداره‌کل مدیریت بحران کرمان با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال آب‌گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق جنوبی و مرکزی استان تا سه‌شنبه پنجم آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بارندگی امروز عصر در این شهرستان، در حالی رخ داد که بارش‌های پاییزی برای کشاورزان منطقه و بهبود شرایط محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان پیش از این با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان تا روز سه‌شنبه هفته آینده خبر داد و نسبت به وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای، بارش احتمالی تگرگ و جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داد.

بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، از جمعه اول آبان تا سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهند بود.

بر اساس این هشدار، بارش‌ها در روز‌های جمعه و یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق تحت تأثیر سامانه وجود دارد.