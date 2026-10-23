هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.

هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی، برد فولاد مبارکه سپاهان مقابل نفت و گاز زاگرس

هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی، برد فولاد مبارکه سپاهان مقابل نفت و گاز زاگرس



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه تیم فولاد مبارکه سپاهان توانست با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس به برتری دست پیدا کند.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۵ – ابوالفضل جهانگیری ۰،

۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۸ – علیرضا امیری ۲،

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳ – علی حاجیوند ۱،

۶۷ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳ – حسین اسفندیاری ۱،

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۱ – علی دارابی ۲،

۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد ۲ – امید جانبازی ۰،

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۱ – رسول گرمسیری ۱،

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۱ – محمد ارجمند ۱،

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۵ – حمیدرضا بادکان ۷،

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر ۲ – ابوالفضل حاجی وندی ۱