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هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه تیم فولاد مبارکه سپاهان توانست با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس به برتری دست پیدا کند.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۵ – ابوالفضل جهانگیری ۰،
۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۸ – علیرضا امیری ۲،
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳ – علی حاجیوند ۱،
۶۷ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳ – حسین اسفندیاری ۱،
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۱ – علی دارابی ۲،
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد ۲ – امید جانبازی ۰،
۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۱ – رسول گرمسیری ۱،
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۱ – محمد ارجمند ۱،
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۵ – حمیدرضا بادکان ۷،
۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر ۲ – ابوالفضل حاجی وندی ۱