به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست که با هدف ایجاد فضایی برای تعامل و هم‌اندیشی اهالی فرهنگ، هنر، ادبیات و رسانه، برگزا شد، مرتضی حیدری آل‌کثیر شاعر، ترانه‌سرا و خواننده، قاسم صرافان شاعر و ترانه‌سرا، علی‌اکبر فرهنگیان شاعر، عباس کریمی عباسی شاعر، نویسنده و مدیر سرای اهل قلم، محمود حبیبی‌کسبی شاعر و مدیر فرهنگی، امیر مرزبان شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، عمار موحد شاعر و پژوهشگر و جواد هاشمی شاعر و پژوهشگر از جمله مهمانان این مراسم بودند که به شعرسرایی پرداختند.

همچنین محسن صفایی‌فرد رئیس مرکز موسیقی و سرود صداوسیما، محسن آزادی شاعر و مجری، وحید رونقی نویسنده، مجری و گوینده، علیرضا یارقلی و امید محمدنژاد مجری، گوینده و بازیگر از دیگر چهره‌های حاضر در آیین افتتاحیه جمع جمعه بودند.

این انجمن با تمرکز بر شعر آیینی در حوزه‌های مذهبی و ملی، قرار است نخستین جمعه هر ماه میزبان جمعی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای کشور باشد و زمینه‌ای برای دیدار و گفت‌وگوی چهره‌های فرهنگی و ادبی فراهم کند.