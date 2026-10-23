بهرام حیاتی مدیر جهاد کشاورزی لامرد از اختصاص نزدیک به ۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت کلزا و پیش‌بینی تولید ۳۵۰ تن محصول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: کشت دانه روغنی کلزا با هدف کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و افزایش تولید روغن خوراکی، در چارچوب الگوی کشت محصولات پاییزه شهرستان لامرد قرار دارد.

بهرام حیاتی افزود: امسال با برگزاری کلاس‌های آموزشی و برقراری ارتباط چهره‌به‌چهره با کشاورزان، زمینه توسعه کشت این محصول راهبردی فراهم شده است و نزدیک به ۱۷۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان لامرد به کشت کلزا اختصاص یافته است.

او با اشاره به پیش‌بینی تولید نزدیک به ۳۵۰ تن کلزا در این شهرستان گفت: امیدواریم کشاورزان لامردی محصول تولیدی خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.

حیاتی، پرداخت یک‌روزه بهای محصول در سال گذشته را از عوامل مؤثر در استقبال کشاورزان از کشت کلزا دانست و گفت: با توجه به تجربه مثبت کشاورزان از روند پرداخت مطالبات، سطح زیر کشت این محصول در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

او افزود: حدود ۹۰ درصد کشت این محصول در شهرستان لامرد به روش نواری و با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای انجام می‌شود.

حیاتی ادامه داد: امسال دو رقم کلزا شامل «هایلا ۵۰» و «دلگان» در شهرستان لامرد کشت می‌شود که رقم هایلا ۵۰ سهم عمده کشت را به خود اختصاص داده است و همچنین رقم دلگان برای نخستین بار به کشاورزان این منطقه پیشنهاد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد در پایان با اشاره به زمان کشت این محصول راهبردی گفت: عملیات کشت کلزا در شهرستان لامرد تا نیمه آبان‌ماه ادامه دارد.