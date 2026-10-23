



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی رنجبر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری ایام فاطمیه اظهار کرد: هنر می‌تواند به‌عنوان رسانه‌ای معنوی، پیوندی میان احساس مخاطب و مفاهیم عمیق اعتقادی ایجاد کند و پیام‌های اخلاقی و تربیتی این ایام را به نسل جدید انتقال دهد.

وی افزود: برنامه‌های فاطمیه نباید صرفاً به مراسم سنتی محدود شود، بلکه باید با استفاده از ظرفیت هنر‌های نمایشی، تجسمی و ادبی، زمینه انتقال مؤثرتر مفاهیم دینی فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اجرای نمایش‌های «تا ابد با تو» و «بهشتیان» در کنار برنامه‌هایی همچون معرفی کتاب، نمایشگاه نقاشی، خوشنویسی و محافل شعر و سوگواری، گفت: برنامه‌های فرهنگی و هنری متعددی نیز در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است.

رنجبر ادامه داد: برگزاری روضه‌های خانگی و محافل قرآنی در زرین‌دشت، موکب هنرمندان و شب شعر در فسا، نمایشگاه «یاس نبوی» در اقلید و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در شهرستان‌های بوانات، کوار، لامرد و آباده از جمله این برنامه‌هاست.

وی همچنین از برگزاری چهارمین سوگواره استانی شعر فاطمی در ارسنجان و دهمین سوگواری شب شعر فاطمی در داراب خبر داد و افزود: رویداد فرهنگی «بر آستان یاس» نیز با برنامه‌هایی از جمله رونمایی کتاب، شعرخوانی و مرثیه‌سرایی در لارستان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تأکید کرد: برنامه‌های دیگری نیز برای ایام فاطمیه در حال برنامه‌ریزی است که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.