به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: در راستای اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقین لوازم و محتویات درون خودرو در نقاط مختلف شهرستان و در پی وقوع چند فقره سرقت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی، موفق شدند یک نفر سارق سابقه‌دار را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: متهم در بازجویی اولیه به ۱۱ فقره سرقت درون خودرو اقرار کرد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در پایان خطاب به شهروندان گفت: به منظور پیشگیری از سرقت نسبت به رعایت توصیه‌های پلیسی حساس بوده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.