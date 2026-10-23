اعضای باند حرفه‌ای سرقت از منزل که به انجام ۳۰ فقره سرقت در شهر‌های کشور اعتراف کردند، در اراک دستگیر شدند.

انجام سرقت در شهرهای تهران، کرج، قم و همدان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای و سابقه‌دار سرقت منزل در عملیات پلیس آگاهی در اراک خبر داد و گفت: متهمان تاکنون به ۳۰ فقره سرقت در شهر‌های تهران، کرج، قم، همدان و اراک اعتراف کرده‌اند.

سردار فرزاد تاجره افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل شهروندان در اراک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی استان مرکزی ابراز داشت: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه‌روزی، چهار سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار غیربومی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه همگی اعضای این باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اعترافات متهمان گفت: این افراد در تحقیقات صورت‌گرفته به بیش از ۳۰ فقره سرقت در شهر‌های تهران، کرج، اراک، همدان و قم با ارزش ریالی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

او افزود: از متهمان، ۵ دستگاه خودرو سواری که در امر سرقت مورد استفاده قرار می‌گرفت توقیف و همچنین ۳ دستگاه وای‌فای جیبی، پلاک جعلی، بی‌سیم دستی و لوازم مورد استفاده در سرقت کشف و ضبط شد.

سردار تاجره در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی از متهمان ادامه دارد و نتیجه اقدامات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد، گفت: شهروندان می‌توانند برای ثبت شکایت خود به پلیس آگاهی استان مرکزی مراجعه کنند.