معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم بر ضرورت احیای ظرفیت‌های اقتصادی مرزی، تأمین پایدار آب و حمایت از جامعه عشایری در شهرستان کلات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در جریان بازدید میدانی از شهرستان کلات، خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل مطالبات مردم به اقدامات عملی در حوزه‌های زیرساختی شد.

عبدالکریم حسین‌زاده با تأکید بر مدیریت منابع آب، بررسی کارشناسی وضعیت چاه‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری را برای رفع کمبود‌های آبی مناطق روستایی خواستار شد.

وی همچنین بر توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در بخش حمایت از عشایر، خواستار پیگیری مطالبات این جامعه و توزیع اعتبارات بر اساس ظرفیت شهرستان‌ها شد.

حسین‌زاده همچنین با اشاره به موقعیت استراتژیک کلات در مرز ترکمنستان، بر ضرورت احیای گذرگاه‌های مرزی مسدودشده و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق مرزی تأکید کرد.

او در پایان، بر ضرورت سرکشی منظم مسئولان به مناطق مرزی و بررسی میدانی مشکلات مرزبانان تأکید کرد و ارائه گزارش‌های دقیق کارشناسی از وضعیت انرژی و پروژه‌های اولویت‌دار خواستار شد .