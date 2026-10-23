به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی زرین‎دشت گفت: فردی که اقدام به اغفال و تهدید انتشار تصاویر شخصی یک خانم در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌کرد، در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ حسین محمدی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر اینکه فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از اعتماد وی سوء استفاده و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و اقدام به اخاذی می‎نماید، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او با بیان کرد: ماموران با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

او در پایان افزود: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کرد و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.