در مراسم اختتامیه مسابقات بسکتبال فارس از خانواده شهدای ورزشکار لامرد و ۲۴ تیم برتر در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسر و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دختر تجلیل شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسم اختتامیه مسابقات بسکتبال فارس از خانواده شهدای ورزشکار لامرد و ۲۴ تیم برتر در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسر و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دختر تجلیل شد .

حسینعلی امیری در همایش بزرگ پیشکسوتان، باشگاه‌ها و دست‌اندرکاران بسکتبال استان فارس که با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان، مدیران ورزشی، پیشکسوتان، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی در شیراز برگزار شد، با اشاره ویژه به حضور خانواده معظم شهدای لامرد که زینت‌بخش این مجلس بودند، بیان کرد: آنچه در لامرد به دست آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی رقم خورد، پیامدی جز روحیه ایثارگری و قهرمانی برای عزیزانی که مشغول ورزش بودند، نداشت و این عزیزان به دست پست‌ترین موجودات روی زمین و با سلاح‌های ممنوعه کشتار جمعی به شهادت رسیدند، اما فرهنگ قهرمانی و ایثار را زنده نگه داشتند و پیام مقاومت و ایستادگی را به جهانیان منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: یکی از سخت‌ترین آزمون‌ها، از دست دادن فرزند آن هم در شرایطی است که در لامرد رخ داد و بر این اساس، امروز دو گروه قهرمان در این مجلس حضور دارند که نخست والدین شهدای عزیزی هستند که در برابر آزمونی بزرگ الهی صبوری کردند و دوم فرزندان و جوانان و نوجوانانی که از آنان در ورزش بسکتبال تقدیر شد و تعدادی از آنان که به شهادت رسیدند و برای شادی روحشان طلب آمرزش شد.

در این مراسم خانواده شهدای ورزشکار دانش‌آموز لامرد با حضور استاندار فارس تجلیل شدند و همچنین به پاس حمایت از جامعه ورزش استان، توپ و لباس بسکتبال به استاندار فارس اهدا شد.