به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در این هفته خاتون بم ۶ بر صفر ملوان بندرانزلی مهمان خود را در هم کوبید، سنگین ماشین ایستای البرز در کرج مقابل پالایش گاز ایلام به تساوی بدون گل رسید و فولاد مبارکه سپاهان هم با همین نتیجه مقابل گل گهر سیرجان متوقف شد.

یک بازی هم دیروز برگزار شد که آوای تهران ۲ بر صفر مقابل وارش نوشهر باخت.

شهرآورد تهران بین استقلال و پرسپولیس هم که قرار بود امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شود، به ششم آبان در ورزشگاه شهر قدس موکول شد.

در حدول رده بندی تیم پرسپولیس با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های خاتون بم با یازده امتیاز و سپاهان با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند.