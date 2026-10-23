مجموعه تئاتر شهر داراب که به نام و یاد هنرمند شهید علیرضا سلمان نام‌گذاری شده است، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این مجموعه که دومین سالن پلاتوی شهر داراب به شمار می‌رود، ویژه اجرای تئاتر ساخته شده است.

این سالن تئاتر ۵٠٠ متری از سال ۹۸ کلنگ زنی شد و پس از یک دوره توقف طرح، سال ۱۴٠۳ در طرح‌های نشان دار مالیاتی قرار گرفت و تکمیل شد.

مجموعه تئاتر شهر داراب با وجود افتتاح در سال ۱۴۰۴، به دلیل تکمیل نبودن امکانات، تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود.

در حاشیه آغاز به کار مجموعه تئاتر شهر داراب، آثار هنری دانش‌آموزان هنرستان بنت‌الهدی صدر نیز به نمایش درآمد.