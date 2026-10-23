فرزانه سهرابی‌تبار، ملی‌پوش البرزی پارادوومیدانی، در رقابت‌های پرتاب دیسک بانوان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال برنز دست یافت و جایگاه سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فرزانه سهرابی‌تبار در پنجمین روز مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، در ورزشگاه پالوما میژو به مصاف رقبای خود رفت و در ماده پرتاب دیسک بانوان کلاس ادغامی F51، F52 و F53، با ثبت بهترین رکورد ۱۰ متر و ۹۳ سانتی‌متر و کسب ۶۶۸ امتیاز، در جایگاه سوم ایستاد.

نماینده البرز در این رقابت، شش پرتاب به ثبت رساند که نتایج آن به‌ترتیب ۱۰ متر و ۵۷ سانتی‌متر، ۱۰ متر و ۹۳ سانتی‌متر، ۱۰ متر و ۵۹ سانتی‌متر، ۱۰ متر و ۶۴ سانتی‌متر، ۱۰ متر و ۷۵ سانتی‌متر و ۱۰ متر و ۴۱ سانتی‌متر بود.

سهرابی‌تبار با ثبت بهترین رکورد خود در پرتاب دوم، موفق شد مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند و افتخاری دیگر برای ورزش جانبازان و توان‌یابان استان البرز رقم بزند.

این مدال در ادامه حضور ورزشکاران ایرانی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به دست آمد؛ رقابت‌هایی که ورزشکاران کشورهای مختلف آسیایی در رشته‌های گوناگون برای کسب عنوان قهرمانی و مدال با یکدیگر رقابت می‌کنند.