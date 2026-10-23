هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با پیروزی فولاد مبارکه سپاهان در برابر نفت‌وگاز زاگرس جنوبی و تثبیت برتری نماینده اصفهان در هشت وزن به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی مردان باشگاه‌های کشور امروز در سالن «پوریای ولی» اصفهان برگزار شد و نماینده اصفهان موفق شد نخستین دیدار فصل جدید را با یک پیروزی قاطع پشت سر بگذارد.

در این مسابقات و در وزن ۵۵ کیلوگرم، حسین بیژنی با نتیجه پنج بر صفر ابوالفضل جهانگیری را شکست داد. در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا ده‌بزرگی با حساب هشت بر ۲ از سد علیرضا امیری گذشت و در وزن ۶۳ کیلوگرم نیز عرفان جرکنی با نتیجه سه بر یک علی حاجی‌وند را مغلوب کرد.

همچنین در مبارزات وزن ۶۷ کیلوگرم، میثم دلخانی با نتیجه سه بر یک برابر حسین اسفندیاری به برتری رسید، اما در وزن ۷۲ کیلوگرم احمدرضا محمدیان با نتیجه دو بر یک مقابل علی دارابی شکست خورد.

در ادامه رقابت‌ها و در وزن ۷۷ کیلوگرم، امین کاویانی‌نژاد با نتیجه دو بر صفر امید جانبازی را از پیش‌رو برداشت. مبارزه وزن ۸۲ کیلوگرم میان محمدرضا مختاری و رسول گرمسیری هم با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید که پیروزی این دیدار به دلیل کسب آخرین امتیاز به نماینده سپاهان تعلق گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز بهروز هدایت برابر محمد ارجمند به نتیجه یک بر یک دست یافت و با توجه به قوانین امتیازدهی، برنده مبارزه اعلام شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی بالی با نتیجه هفت بر پنج مغلوب حمیدرضا بادکان شد، اما در سنگین‌وزن و در رقابت‌های وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سروش رنجبر با نتیجه دو بر یک ابوالفضل حاجی‌وندی را از پیش‌رو برداشت تا پیروزی هشت بر دو تیم سپاهان در این دیدار قطعی شود.

بدین ترتیب تیم کشتی فرنگی سپاهان اصفهان با کسب هشت پیروزی در ۱۰ وزن، رقابت‌های این فصل لیگ برتر را با موفقیت آغاز کرد.