به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس ۱۱۵ جهرم گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محدوده گردنه میل جاده جهرم، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

رحمانیان افزود: در این حادثه، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر مصدوم توسط دو آمبولانس ضمن اقدامات درمانی اورژانسی مناسب به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل شدند.

او در پایان گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.