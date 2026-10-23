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واژگونی خودروی پراید در محور گردنه میل جاده جهرم یک فوتی و سه مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس ۱۱۵ جهرم گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محدوده گردنه میل جاده جهرم، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
رحمانیان افزود: در این حادثه، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر مصدوم توسط دو آمبولانس ضمن اقدامات درمانی اورژانسی مناسب به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل شدند.
او در پایان گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.