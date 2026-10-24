در ترکیه دانش‌آموزان یک مدرسه راهنمایی در استان شانلی‌اورفای ، پس از خوردن دلمه برگ مو با علائم مشکوک به مسمومیت غذایی راهی بیمارستان شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، ۱۲ دانش‌آموز یک مدرسه راهنمایی در استان شانلی‌اورفای ترکیه پس از خوردن دلمه برگ مو با علائم مشکوک به مسمومیت غذایی راهی بیمارستان شدند.

این حادثه روز جمعه ۲۳ اکتبر (اول آبان) در مدرسه «مصطفی ودات موتلو» واقع در محله سلیمان‌شاه شهرستان ایوبیه رخ داد.

یکی از والدین دانش‌آموزان مقداری دلمه برگ مو به مدرسه آورده بود که پس از مصرف آن ۱۲ دانش‌آموز دچار حالت تهوع و درد شکم شدند و مسئولان مدرسه بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند و نیرو‌های امدادی پس از اقدامات اولیه، دانش‌آموزان را با آمبولانس به بیمارستان‌های مرکز شهر منتقل کردند.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، دانش‌آموزان تحت درمان قرار دارند و مقام‌های مسئول بررسی علت حادثه را آغاز کرده‌اند.

هنوز علت قطعی مسمومیت مشخص نشده است.